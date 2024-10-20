سلاف فواخرجي تعتذر عن “حكاوي المدينة” وتستعد لـ”ليالي روكسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة سلاف فواخرجي من دراسة العرض الذي تلقته مؤخراً للمشاركة في بطولة مسلسل “حكاوي المدينة” إلى جانب الفنانة حورية فرغلي، لكنها قررت الاعتذار رسمياً عن المشاركة بسبب انشغالها بتحضيرات مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان 2025.

ووفقاً لبعض المصادر، قررت الشركة المنتجة ترشيح الفنانة منى عبد الغني لتتقاسم البطولة مع حورية فرغلي بعد اعتذار سلاف فواخرجي.

من المتوقع إتمام التعاقد خلال الأسبوع الجاري، وبدء التصوير قريباً. المسلسل مكوّن من 15 حلقة وسيُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، بعد أن كان من المقرر عرضه في “الأوف سيزون”.

وكانت سلاف فواخرجي قد كشفت مؤخراً عن مشاركتها في مسلسل “ليالي روكسي” في موسم دراما رمضان 2025، والذي يجمعها بالفنان أيمن زيدان، وإخراج محمد عبد العزيز. يدور المسلسل في بيئة دمشقية بين فترة نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي حقبة وصفتها بأنها “ذهبية ومهمة”، مع وعد بتقديم أجواء المجتمع الدمشقي بصورة جديدة.