ليام باين وعلاقته بالعائلة المالكة البريطانية.. من الملكة إليزابيث إلى كيت ميدلتون والمزيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - حالة من الذهول والصدمة سيطرت على الوسط الفني خاصة الغنائي، بعد أن تم الإعلان عن وفاة المغني وعضو الفريق السابق One Direction "ون دايركشن"؛ ليام باين، في ظروف غامضة تستمر الجهات المختصة في كشف ملابساتها، حيث سقط من غرفته في الدور الثالث بفندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لتنتهي حياته في عمر الـ 31 عاماً.

وعلى الرغم من صغر سنه ومشواره الفني القصير، إلا أنه ترك بصمة عميقة في نفوس جمهوره الذين عشقوه سواء من خلال أدائه مع فرقة ون ديركشن، أو أغانيه المنفردة. لقد كان للمغني الراحل موهبة موسيقية لم تضمن له حب الجمهور فحسب، بل العائلة المالكة البريطانية أيضاً التي سبق وأن قابل العديد من أعضائها.

كيت ميدلتون والأمير ويليام

التقى ليام باين بجانب زملائه الآخرين في فرقة One Direction، بالأمير ويليام وكيت ميدلتون في العرض السنوي لحفل Royal Variety Performance (التي تساعد مئات الفنانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة المحتاجين إلى المساعدة) في 13 نوفمبر عام 2014 بلندن، والذي حضره الزوجان الملكيان لأول مرة منذ زواجهما عام 2011، وكانت كيت حاملاً في ابنتها الأميرة شارلوت في ذلك الوقت، والتي وُلدت بعد ستة أشهر في 2 مايو 2015.

كان من بين منْ قدموا العروض في ذلك المساء فرقة One Direction، إيد شيران، بيتي ميدلر، شيرلي باسي، ديمي لوفاتو، وإيلي غولدينغ، وبعد العروض، التقوا بأمير وأميرة ويلز.

الأمير هاري

في العام التالي، 2015، وفي نفس اليوم الذي أصدرت فيه One Direction ألبومها الأخيرMade in the A.M، التقت الفرقة بالأمير هاري في نفس الحدث ونفس المكان، حفلRoyal Variety Performance. وانضم باين بصفته عضواً في فرقة ون ديركشن، إلتون جون، وكايلي مينوغ، وريكي مارتن.

الملكة إليزابيث

في عام 2017، حضر باين- بدون زملائه في فرقة One Direction، حيث انفصلت المجموعة في العام السابق 2016 وسعت إلى تحقيق مسيرة فردية- حفل استقبال القادة الشباب للملكة في قصر باكنغهام للقادة الشباب الذين عملوا بجد لإحداث فرق في مجتمعاتهم المحلية. والتقى باين بالملكة إليزابيث ورأى الأمير هاري مرة أخرى.

كتب باين حينها على وسائل التواصل الاجتماعي: "شرف مطلق أن ألتقي بالملكة اليوم في مثل هذه المناسبة الرائعة. لقد حظيت بشرف مشاركة الغرفة مع مثل هؤلاء القادة الشباب الملهمين، والاستماع إلى قصصهم وكيف يساعدون في إعادة بناء والحفاظ على عالم مكسور في بعض الأحيان".

في عام 2018، التقى باين بالملكة إليزابيث مرة أخرى، بعد قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر في 12 مارس.

وفي ديسمبر 2022، بعد ثلاثة أشهر من وفاة الملكة إليزابيث، شارك باين لوحة زيتية تكريماً للملكة الراحلة بلغ ارتفاعها أكثر من 4 أقدام واستغرق المغني 50 ساعة لإنشائها، وفقاً لصحيفة Independent.

