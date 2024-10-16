فتحي عبد الوهاب يكشف حقيقة التحضير لفيلم سهر الليالي 2 ولهذا السبب اعتذر عن المداح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - حصل الفنان فتحي عبد الوهاب على تكريم خاص عن مجمل مسيرته الفنية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي، الذي أُقيم مؤخراً في الجزائر.

جزء جديد من سهر الليالي

بعد التكريم، أجرى الفنان فتحي عبد الوهاب لقاءات مصورة، وعلّق على ما تردد خلال الفترة الماضية عن التحضير لجزء ثانٍ منالذي تم عرضه منذ أكثر من 20 عاماً، وضم عدداً كبيراً من النجوم، وحقق نجاحاً كبيراً. ضحكوأطلق عليه "نوم الليالي"، في إشارة منه إلى أنها مجرد شائعات، خاصة أن أبطال العمل وصلوا لمرحلة عمرية مختلفة عن وقت عرض الفيلم.

سبب اعتذاره عن المداح

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على الرغم من النجاح الكبير الذي حققهمع حمادة هلال في مسلسل المداح 4، لكنه رفض المشاركة في الموسم الجديد، وتحدث عن ذلك قائلاً: "كان من التجارب اللي أنا حبيتها جداً، لكن فكرة تكرار الشخصية بالنسبة ليا مش محبب، في مساحات إنسانية جديدة محتاج أخوضها وتجارب أشخاص بروح لهم من خلال الشخصيات الدرامية؛ لأني ببقى محتاج إن أنا أدخل في مساحات مدخلتهاش قبل كده، مكنتش ميال لفكرة تكرار شخصية".

في رمضان 2025، سيخوض فتحي عبد الوهاب تجربة جديدة وهو متحمس لها في مسلسل "ظلم المصطبة" مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، وعن قصة العمل كشف قائلاً: "مسلسل بيتكلم عن الواقع المجتمعي المصري وبيتكلم عن أشخاص من جوه قاع البيئة المصرية، أتمنى أنه يحقق جزءاً ولو نصف الآمال المعقودة عليه من صناعه". وأكد أنه متحمس لهذا العمل الذي يجمعه بريهام عبد الغفور بعد سنوات طويلة من آخر تعاون جمعهما، وقال: "متشوق أوي إن بعد كام سنة أشتغل مع ريهام بعد تراكم خبرات، وبعد تطوير كبير جداً، هي وإياد عملوه، وإياد نصار اشتغلنا قبل كده سوا في فيلم".

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