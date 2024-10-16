عزيز بحيص يُعلن عن عرض فيلم شوقر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - تم اختيار الفيلم السينمائي "شوقر" وذلك لعرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأعلن الفنان عزيز بحيص عن ذلك، وعبَّر عن مدى سعادته بهذا الاختيار ونشر صورة له عبر حسابه على الإنستغرام وكتب: "سعيد بمشاركتي في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام في تجربة مختلفة بشخصية مختلفة مع المبدعين، متحمس للعرض وسماع رأيكم وأتمنى أن يُلاقي الفيلم إعجابكم" كما نشر البوستر على استوري الأنستغرام.

فيلم "شوقر"

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الفنان عزيز بحيص في سطور

" هو فيلم سينمائي درامي وتشويقي مدته 18 دقيقة وهو من إخراج خالد بن وليد، من إنتاج مروان بلغيث، ريفال محمد، ومن بطولة أحمد الكعبي،، وتأليف خالد بن وليد، ريفال محمد، وتدور أحداثه حول الدّكتور "فيصل"- غريب الأطوار- الذي يقوم سراً بتشريح جثث يجلبها له شابّ مشرّد يحفر المقابر ويُخرجها له، ولكن يقرر فيصل أنه يحتاج إلى أجسام حيه، لكن المورِّد يجد صعوبة بتخدير الناس واختطافهم في الشارع، ويمتثل المورد لطلبات فيصل ولكن عندما يخدر الناس لإحضارهم يموتون أيضاً.الفنانشارك بعدد من الأعمال الدرامية كان منها مسلسل "جريمة قلب" من إخراج هاكان أرسلان ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سما تانسي، ومن بطولة الفنانة إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فاطمة الشريف، وائل غازي، غادة الملا، عزيز بحيص.

كما شارك في المسرحية الغنائية الاستعراضية "معلقاتنا امتداد أمجاد" من ﺇﺧﺮاﺝ عامر الحمود وبطولة الفنان أيمن المطهر، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، عايض يوسف عزيز بحيص.

وشارك أيضاً في مسلسل "آخر ريال" من ﺇﺧﺮاﺝ مازن فايد وﺗﺄﻟﻴﻒ ساندرين زينون وسارة المنصور، ومن بطولة آيدا القصي، مؤيد بغدادي، فتون الجارالله، ميشا هاشم، محمد النهدي، صلاح زبيدي، عزيز بحيص، مسلسل "بنات الثانوي " بموسمه الأول وهو ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي وخلود النعمي، ومن بطولة الفنانة هيلدا ياسين، مديحة أحمد، ميرال مصطفى، أمنة الزهراني، رياض الصالحاني، عزيز بحيص، أيضاً مسلسل "فقد" من ﺇﺧﺮاﺝ سمير عارف ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الفهادي ومحمود حمدان، ومن بطولة الفنانة ميلا الزهراني، فيصل الدوخي، ليلى السلمان، نورا عصر، في فؤاد، مروة محمد، عزيز بحيص.

أما آخر أعماله التي لم تُعرض بعد فهو مسلسل "غالية البقمية" من بطولة الفنانة إلهام علي، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف، وأضوى فهد.

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