الأمير ويليام يُبهر الجميع بمواهبه الرياضية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - الأمير ويليام يشهد حالةً من النشاط الخيري والعمل الإنساني خلال الفترة الأخيرة، ويبدو أن إنهاء زوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، رحلة علاجها الكيميائي، أعطاه دفعةً لمواصلة أعماله المؤجلة. وحضر أمير ويلز، 42 عاماً، اليوم حفلاً مع مؤسسة اتحاد كرة القدم الأميركية NFL في المملكة المتحدة، وشارك بنفسه في مباراة أقامتها المؤسسة، وأشاد الحاضرون بقدرة الأمير على اللعب بمهارة، مما فاجأ الجميع.

الأمير ويليام يُشارك في مباراة مع مؤسسة NFL

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قال لويس ريس زاميت، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، والذي أصبح الآن عضواً مهماً في NFL: "لقد كان الأمير ويليام رائعاً، لعب أفضل بكثير مني، ويمكن أن يصبح بالتأكيد لاعب وسط في يوم من الأيام".

وقال عن الملك المستقبلي: "إنه بالتأكيد يريد أن يتعلم أكثر عن هذه الرياضة، لهذا السبب جاء إلى هنا لدعم هؤلاء الأطفال الذين يرغبون في تعلُّم كرة القدم. إنها رياضة متنامية في المملكة المتحدة، وحتى أنا، أتعلم دائماً أشياءً جديدةً كل يوم عنها".

كما علَّقت فيبي شيكتر، كابتن فريق كرة القدم للسيدات في بريطانيا العظمى، على موهبة الأمير ويليام الخفية، وقالت لمجلة PEOPLE: "لديه أذرع قوية، لم أستطع أن أصدق ذلك. وقال لنا إنه كان يلعبها عندما كان أصغر سناً على الشاطئ مع الأصدقاء والعائلة".

وأضافت: "لقد أحضرنا له كرة قدم أمريكية ليعود بها إلى المنزل، وتحدثنا معه كثيراً عن العديد من الرياضات وعن حبه للرياضة".

وتابعت: "عندما فاجأنا الأطفال أن الأمير ويليام قادم، أُصيبوا بالصدمة وعدم التصديق، لقد ألقى بعض كرات القدم معهم، لقد كان رائعاً، وتعامل معهم بلطف شديد".



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الأمير ويليام يُحيي سيرة والدته بطريقته الخاصة

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في مقطع دعائي للفيلم الوثائقي بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد"، والذي تم عرضه يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ناقش أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عاماً، هدفه في القضاء على التشرُّد من خلال مبادرته Homewards، وتحدّث عن كيف استلهم هذا الأمر من والدته الأميرة ديانا، والتي اشتهرت بحبها للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن بينها مُشكلة التشرُّد، والذي ورّثته لأولادها ويليام وهاري، والاثنان أكملا المسيرة من بعدها.

قال الأمير ويليام عبْر التعليق الصوتي للمقطع الدعائي: "لقد حاولت ببطء أن أكتشف ما يمكنني تقديمه لهذه المبادرة، لقد استلهمت بعض الإلهام والتوجيه مما فعلته والدتي، وخاصة فيما يتعلق بالتشرُّد".

وفي مقطع آخر من الإعلان، تحدّث أمير ويلز مع لاعبة كرة القدم فارا ويليامز، التي عانت من التشرُّد لمدة ست سنوات؛ وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلة: "لقد لعبت لصالح إنجلترا وتشيلسي بينما كنت بلا مأوى".

واختتم الأمير ويليام الفيديو قائلاً: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نعيش مع التشرد في القرن الحادي والعشرين"، وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي "سيصدر قريباً".



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