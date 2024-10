شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون وتيتا زوزو وإنترفيو.. 3 أعمال درامية تتصدر المشاهدة على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابها على موقع فيس بوك صورة للأعمال الدرامية التي تتصدر نسب المشاهدة في مصر خلال الآونة الأخيرة، بعدما حققت نسب مشاهدة كبيرة مؤخراً.

تلك المسلسلات هي برغم القانون وإنترفيو وتيتا زوزو، وهي المسلسلات التي تعرض خلال الفترة الحالية على شاشة قنوات المتحدة لمنصة watch it وتحظي برد فعل كبير على مستوى المشاهدات مؤخراً.



مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل إنترفيو يشهد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس ويشاركها بجانبها عدد من الفنانين، أبرزهم: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وسارة نور ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر وخالد جواد وعدد أخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.