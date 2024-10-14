أحمد السقا وأحمد فهمي يبدآن تصوير فيلم أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - أعلن الفنان أحمد السقا اليوم الإثنين 14 أكتوبر بدء تصوير أول مشاهد فيلم "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي ويخرجه أحمد نادر جلال، وذلك بعد أشهر من التحضيرات للفيلم والتجهيز للشخصيات التي يقدمها الثنائي خلال الأحداث، إضافة إلى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.
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أما أحمد فهمي فظهر كضيف شرف مع أحمد السقا خلال مسلسل "جولة أخيرة"، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي وخاض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات، كما ظهر فهمي أيضاً كضيف شرف مع السقا في فيلم "هروب اضطراري"، الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في البطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعدد كبير من الفنانين.
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يذكر أن أحمد فهمي قدم آخر أعماله في السينما؛ فيلم "عصابة الماكس"، وشارك في بطولته كل من: روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.
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أحمد السقا وأحمد فهمي وجهاً لوجهيجتمع أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف، حيث ظهر السقا مع فهمي كضيف شرف خلال فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي تم عرضه في عام 2010، وكذلك فيلم "عصابة الماكس" الذي انطلق في دور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.
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https://www.instagram.com/p/C71AeButZhh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمر
أما أحمد فهمي فظهر كضيف شرف مع أحمد السقا خلال مسلسل "جولة أخيرة"، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي وخاض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات، كما ظهر فهمي أيضاً كضيف شرف مع السقا في فيلم "هروب اضطراري"، الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في البطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعدد كبير من الفنانين.
"السرب" آخر أفلام أحمد السقاتواجد أحمد السقا سينمائياً هذا العام بفيلم "السرب" الذي عُرض في مايو الماضي، وشارك في بطولته شريف منير، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وضيوف الشرف آسر ياسين، كريم فهمي، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.
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https://www.instagram.com/p/C6BlQJ8t0Nn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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يذكر أن أحمد فهمي قدم آخر أعماله في السينما؛ فيلم "عصابة الماكس"، وشارك في بطولته كل من: روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».