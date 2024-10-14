أحمد السقا وأحمد فهمي يبدآن تصوير فيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي وجهاً لوجه

https://www.instagram.com/p/C71AeButZhh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C71AeButZhh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C71AeButZhh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"السرب" آخر أفلام أحمد السقا

https://www.instagram.com/p/C6BlQJ8t0Nn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6BlQJ8t0Nn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6BlQJ8t0Nn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - أعلن الفناناليوم الإثنين 14 أكتوبر بدء تصوير أول مشاهد فيلم "" الذي يجمعه بالفنانويخرجهوذلك بعد أشهر من التحضيرات للفيلم والتجهيز للشخصيات التي يقدمها الثنائي خلال الأحداث، إضافة إلى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.يجتمع أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف، حيث ظهر السقا مع فهمي كضيف شرف خلال فيلم "" الذي تم عرضه في عام 2010، وكذلك فيلم "" الذي انطلق في دور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.يمكنكِ قراءة: أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمرأما أحمد فهمي فظهر كضيف شرف معخلال مسلسل ""، الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي وخاض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات، كما ظهر فهمي أيضاً كضيف شرف مع السقا في فيلم ""، الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في البطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعدد كبير من الفنانين.تواجدسينمائياً هذا العام بفيلم "" الذي عُرض في مايو الماضي، وشارك في بطولته شريف منير، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وضيوف الشرف آسر ياسين، كريم فهمي، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.اقرئي أيضاً: أحمد فهمي يروي موقفاً طريفاً جمعه بفتاة أجنبية.. ما القصة؟يذكر أنقدم آخر أعماله في السينما؛ فيلم ""، وشارك في بطولته كل من: روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».