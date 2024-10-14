دعوة حفل زفاف التركية ايرام هيلفاجي أوغلو تغزو مواقع التواصل

احتفل جمهور الممثلة التركية، ايرام هيلفاجي أوغلو، بخبر زواجها الذي انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من رجل الأعمال اورال كاسبر.

وتداول روّاد الانترنت دعوة الزفاف التي وجهتها ايرام واورال للمدعويين للاحتفال معهما بحفل زفافهما في ٢٨ من الشهر الجاري في تركيا وذلك بعدما أشارت المعلومات أنهما تزوجّا بالفعل الشهر الماضي.

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إشتهرت ايرام هيلفاجي أوغلو بسلسلة من الأعمال الدرامية ابرزها “اشرح ايها البحر الاسود”، “مصيبة رأسي”، “انتظرتك كثيراً”، “جنة الاطفال”، “الهروب”، “وادي الذئاب”، “حريم السلطان” وأحدث اعمالها مسلسل “التوت الاسود” الذي يعرض حالياً في تركيا