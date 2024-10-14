هازال شوباشي تعيش قصّة حبّ مع طليق زميلتها ديميت أوزديمير

فاجأت الممثلة التركية، هازال سوباشي، المتابعين بدخولها قصّة حبّ جديدة مع المغني أوزهان كوتش، طليق زميلتها الممثلة ديميت أوزديمير.

في هذا السياق، نشرت هازال صورة رومنسية عبر حسابها على موقع انستغرام جمعتها بـ “أوزهان” ما شكّل مفاجأة للمتابعين حول علاقة الحبّ التي تجمعهما وذلك بعدما انفصل المغنّي التركي، اوزهان كوتش، عن زوجته الممثلة التركية، ديميت أوزديمير، في ايار/مايو ٢٠٢٣ بعد ارتباط دام ثمانية أشهر فقط.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

على صعيد الأعمال، تنتظر هازال عرض الموسم الثاني من مسلسل “الأول والأخير أنت” الذي يجمعها على صعيد البطولة مع الممثل اولاش تونا والذي سيعرض على منصة BluTV في ٢٤ أكتوبر الجاري.

نذكر أن هازال سوباشي اشتهرت في العديد من الأعمال الدرامية ابرزها مسلسل “الحفرة”.