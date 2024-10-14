شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الاهلى فتح باب التسجيل للصحفيين والمصورين، ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها 29 ‏أكتوبر الجاري، في بطولة كأس الإنتركونتننتال، بداية من اليوم الإثنين، ‏وتستمر عملية التسجيل حتى 20 أكتوبر الجاري.

وسيتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين الأربعاء 23 أكتوبر.‏

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق التى ستخوض مباراة العين الإماراتى ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي التي ستواجه العين الاماراتى 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

الأهلي تلقي خطاباً من فيفا يفيد بأن 15 أكتوبر هو موعد إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العين الإماراتي.

فيفا أكد أيضا أن هذه القائمة سيكون من حق الأهلي استبدال أي لاعب أو إجراء أي تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة، على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وأشار الفيفا إلى أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فيحصل على مليون دولار

ويُجهّز مسئولو الأهلي لاستقبال بعثة العين الإماراتي يوم 27 أكتوبر الجاري لخوض المباراة التي ستجمع الفريقين يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة انتركونتيننتال، ويرغب الأهلي في توفير كل سُبل الراحة للأشقاء الإماراتيين من بعثة العين في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين والناديين .

وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لمباراة العين، وستكون أسعار التذاكر كالتالي: 100 جنيه للدرجة الثالثة و200 للثانية و500 للدرجة الأولى.