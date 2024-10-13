صور نادرة مع أطفال العائلة.. إلهام شاهين تسترجع الذكريات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - استعادت الفنانة إلهام شاهين الذكريات التي عاشتها مع أطفال العائلة منذ سنوات، وكان يرافقها دائماً في هذه المرحلة شقيقها الأصغر الفنان أمير شاهين.

إلهام شاهين تسترجع الذكريات

نشرتمجموعة صور جمعتها بابني إخوتها محمود شاهين وإلهام صفي الدين في منزلهم القديم، وكتبت تعليقاً على الصور قالت فيه: "أجمل ذكرياتى و أحلى أوقاتي في اللعب الشقاوة مع أبناء عائلتي، أمير ومحمود و إلهام الصغيرة.. حقيقي كانت أيام حلوة".

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي إلهام مع الصور وتغزلوا في جمال إلهام الصغيرة، خاصةً وأنها تشبه خالتها بشكلٍ كبير، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بترابط العائلة.

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إلهام شاهين تدافع عن عائلتها

تأتي مشاركةلهذه الصور بالتزامن مع الانتقادات الموجهة لها ومحمود وتصدرهما الترند خلال الفترة الماضية بعد ظهورهما معاً في حفل زفاف مدير التصوير محمود شاهين. وعلقت إلهام شاهين على الجدل المثار خلال الفترة الماضية خلال لقاء مصور أجرته وقالت فيه: "معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، بنتعامل على أننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده".

وأكدت إلهام أنها مستاءة من مهاجمة البعض لإلهام الصغيرة بسبب أفكارها وآرائها، مؤكدة أنها ما زالت في بداية مشوارها وتركز خلال الفترة الحالية في عملها فقط حتى تثبت موهبتها بين جيل الشباب، وكشفت إلهام شاهين أنها نصحتها بألا تلتفت لمثل هذه التعليقات ولا تحاول قراءتها وتركز في مشوراها الفني، خاصةً وأن مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي إمبراطورية ميم مع خالد النبوي وأعلى نسبة مشاهدة حققا نجاحاً كبيراً.

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من الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية حصلت إلهام شاهين على العديد من التكريمات الفنية كان أبرزها تكريم خاص من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى، بالإضافة إلى تكريمها من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، وأبدت سعادتها بهذا التكريم.

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