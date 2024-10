خاص- جمول: "أنا شخص لا أعتذر" وهذا ما قاله بعد مواجهته لـ نادر سينس في الميدان

ميرنا وليد - بيروت - جمول موسيقي ومغني راب مقيم في بيروت، وهو جزء لا يتجزأ من مجتمع الهيب هوب اللبناني، إذ قدم عروضاً في العديد من الأحداث، منها The Arena وحفلات موسيقية مختلفة، كما شارك المسرح مع فنانين مرموقين في عالم الراب العربي، منهم Chyno with a Why و El Rass و Synaptik، وذلك في حفلات مختلفة.

يتمتع جمول بأداء ديناميكي وحضور قوي على المسرح، وقد أطلق مؤخراً ألبومه الجديد "JAMUL"، الذي يضم إنتاجاً من BeatLaLipos و Nagib وDoctor Organs وMincer، وبمشاركة بو ناصر و Nuj و HADI.

كان لموقع "الفن" مقابلة مع جمول، تحدثنا فيها عن بدايته في عالم الراب، وإختياره لإسمه، وإنتقاله للغناء باللغة العربية، كما تحدثنا عن المواضيع التي يتناولها في أغانيه، وعن ألبومه الجديد "JAMUL".

كيف كانت بداياتك في عالم الراب؟ وما كان سبب إنتقالك من إسم M.O.E إلى إسم "جمول"؟

كنت دائماً معجباً كبيراً بهذا النوع من الموسيقى، وكنت أستمع إلى أغاني الـ HIP HOP منذ أن كنت صغيراً، وكان لها تأثير كبير عليّ، لأنها كانت تعبر عن مواضيع لم أستطع أن أعبر عنها بنفسي، وإستمريت بكوني معجباً كبيراً، إلى درجة أني حاولت أن أصنعها بنفسي، وأنا مستمر فيها حتى الآن.

تحولي من "M.O.E" إلى "جمول" كان شيئاً سخيفاً، إلا أنه صنع الفرق كله، فإسم "M.O.E" كان إسماً عاماً، وإذا بحثت عنه فستجد الكثير من الفنانين الذين يحملون هذا الإسم، ولذلك قررت أن أغير إسمي، وتزامن تغييره مع إنتقالي إلى الغناء من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية، وهذا التغيير كان نصيحة من الرابر "Chyno with a Why"، وبعد الأخذ بها تغير كل شيء نحو الأفضل.

كيف تنظر إلى مغني الراب العرب الذين يغنون باللغة الإنكليزية؟

أشعر دائماً أنه من الأفضل أن نغني ونعبر بلغتنا فهي غنية جداً، ومهما كنا بارعين باللغات الأجنبية، لن نجد التواصل نفسه الذي نجده مع لغتنا الأم، وسيشعر الجمهور بما تقدمه له بشكل أفضل، فهذه اللغة هي التي يستعملها الناس في حياتهم اليومية، وفي النهاية كل فنان حر في تقديم فنه على طريقته الخاصة.



ما هي الرسالة التي تحملها في أغانيك؟

ليس لدي رسالة معينة أريد إيصالها من خلال الراب، ولكني أحاول أن أفك اللغز الموجود بيني وبين نفسي، فمثلاً عندما أريد أن أتكلم عن شيء متعلق بالسياسة أو باللا مساواة في المجتمع، لا أتكلم عن النظريات أو عن النظام الرأسمالي والنيوليبرالي، بل أتكلم عن الموضوع بطريقة واقعية، مثل حادثة في حياتي اليومية أنظر إليها من زاوية معينة، وأتكلم عنها من هذا المنطلق، وعن تأثيرها عليّ كتجربة، بدلاً من التفكير بالنظرية، وأنا أقول ما يخطر في بالي، وبماذا كنت أشعر عندما كنت أصنع الموسيقى.



طرحت منذ فترة ألبومك الجديد "Jamul"، أخبرنا عنه وعن تعاوناتك فيه.

هذا الألبوم كان مشروعاً جماعياً ضم كل عمري في مشهد الراب، فجمع منتجي الموسيقى "Doctor Organs" و "BeatLaLipos" و "Mincer" و "Nagib"، كما وتعاونت مع "Bu Nasser" و "NUJ".

الألبوم يعبر عن ما كنت أمر به يومياً، وعن حقبة مررت بها، وكنت أفكر بالكثير من الأمور التي حصلت معي في حياتي، وكنت أستوعب نفسي أكثر في الفترة التي كنت أصنع فيها الألبوم، والشيء الذي كنت أمر به ترك أثره في الألبوم.

يدور الألبوم حول تكوين نفسي، كما قال أحدهم إن هذا الألبوم هو بلوغي سن الرشد في عالم الموسيقى، وأنا أرى هذا العمل من زاوية إظهار ذاتي وعقدي، كما وأنه صُنع بطريقة أن يسمع موسيقياً أيضاً.



تتناول في أغانيك مواضيع تعتبر taboo في مجتمعنا، هل خفت يوماً من الإنتقاد؟ وكيف تتعامل معه في حال تعرضت له؟

أنا شخص لا أعتذر عن ما أقوله في الأغاني التي أصنعها، وبعيداً عن عالم الموسيقى إذا كان لدي رأي في أي موضوع، فهو سيكون كما هو أينما كان وأمام أي شخص، وليس هدفي أن أكون عنصر صدمة للمستمعين، أو أن أكتب كلمات ليقوموا بردة فعل، فأنا أكتب ما أؤمن به وما أعنيه، فهذه هي قناعاتي وفكري والمبادئ التي أسير عليها كل يوم، والموسيقى الخاصة بي هي إنعكاس لهذا الموضوع، فمن الممكن أن يراها الجمهور جريئة، فهذه هي حقيقتي وأتحمل مسؤولية ما أقوله، والعواقب التي يسببها.



عرف إسمك في عالم الـ Battle rap في لبنان، ووصل في وقت سابق إلى مصر بعد "الميدان"، أخبرنا عن مشاركتك الأخيرة في الـ Battle rap، وكيف إختلفت عن مشاركاتك السابقة؟

المختلف في مشاركتي في"الميدان" عن الـ Battle rap السابقة، هو أني لم أكن أعرف أي شيء عن خصمي وليس لدي أي إتصال به، بالإضافة إلى أنه ليس لبنانياً، وهذا كان شيئاً جديداً عليّ من كل النواحي، بالإضافة إلى أننا رأينا الجمهور المصري المميز، كما وتعرفت على مغني الراب المصريين الذين كانوا رائعين.

في هذا الـ Battle rap كان هناك عامل مميز، وهو أن خصمي نادر سينس قدم أداء مشابهاً لأدائي لناحية المستوى، وشعرت أن ما قدمناه سوياً كان جيداً جداً، وهذا الـ Battle قابل للنقاش ويمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، ولكننا قدمنا مبارزة أسطورية ورائعة، وسيتذكرها الجمهور كثيراً.

من هو مغني الراب الذي تسعى للتعامل معه محلياً وعالمياً؟ ومع من تحب أن تقوم بـ Battle rap؟

على الصعيد المحلي، أعتقد أنني تعاملت مع كل الذين كنت أريد أن أتعامل معهم فنياً، ومن بينهم بو ناصر إذ قمنا معاً بطرح أغنيتين، أما من الناحية العالمية، فأحب أن أعمل مع منتج الموسيقى العالمي "The Alchemist"، كما وأحب أن أغني إلى جانب "Mos Def"، أو أحد مغني الراب القدامى.

بين الراب والهندسة، ماذا تختار لتكمل حياتك فيها؟

لا أتخيل أن أختار بينهما، فالمجالان مهمان جداً بالنسبة لي، إلا أن الإهتمام والقيام بهما معاً هو كابوس بحد ذاته، لكن كل منهما هو جزء مني.