توو ليت يكشف سر رفضه الكشف عن هويته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رفض مؤدي أغاني الراب توو ليت الكشف عن هويته، مؤكدا أن الأهم هو تأثير الموسيقى على المستمع.

مؤدي أغاني الراب توو ليت، في حواره مع موقع GRAMMY AWARDS، قال: "لا يهم من هو المؤدي، ما يهم هو كيف يفسر المستمع الموسيقى والكلمات، لقد لاقت صدى لدى أشخاص من جميع الثقافات، وهذا هو المهم، الموسيقى للناس".

وعن النجاح الذي حققه ألبوم "كوكتيل أغاني"، وتحقيق أغانيه أرقام قياسية في نسب المشاهدة، بعد طرحها عبر موقع يوتيوب، قال: "الأمر محفز بشكل لا يصدق، أن أرى الموسيقى التي أنشأتها في غرفة نومي تتردد صداها لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "فكرة أني أعرف بوجود مستمعين من ثقافات وخلفيات مختلفة يتواصلون مع عملي أمر منشط إبداعيًا، يدفعني هذا إلى الاستمرار في التطور وصنع الموسيقى بشغف أكبر".

تو وليت أضاف: "بصراحة لم أتخيل أبدًا أن موسيقاي ستحظى بهذا المستوى من الاهتمام العالمي. لقد ركزت ببساطة على الاستمتاع بالعملية الإبداعية، والبقاء على طبيعتي، وآمل أن ألهم الآخرين، وخاصة الأجيال الأصغر سنًا. لقد كان رؤية هذه الاستجابة نعمة لا تصدق، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا لأولئك الذين دعموني على طول الطريق".

تووليت، الذي نشر رابط الحوار مع موقع الجوائز العالمية عبر صفحته في موقع "إنستجرام" وعلق: "الحمد لله"، بدأ ظهوره على الساحة في مارس 2024، وطرح ألبومه الأول، تحت عنوان "طيش شباب"

شهرة توو ليت، تضاعفت عقب طرحه في أغسطس الماضي، ألبومه "كوكتيل أغاني"، وضم 8 أغاني منها، بقيت وحيد، وعينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، وماتيجي أعدي عليك، وليه بنخبي ومش بنقول، وحبيبي ليه.

في فيديو كليب أغنية "حبيبي ليه"، ظهر توو ليت في أغلب مشاهده على طريقة ظهور النجم عمرو دياب، في فيلم "أيس كريم في جليم".

وحقق كليب "حبيبي ليه"، ما يزيد عن الـ 6 مليون مشاهدة، عبر قناة توو ليت في موقع يوتيوب، وتصدرت أغاني الألبوم، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

تعددت التكهنات، حول هوية توو ليت، وترددت أسماء عديدة، من بينها عبدالله نجل النجم عمرو دياب، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والفنان حسن أبو الروس، ومن نجوم الراب خفاجى، ومهاب، وغيرهم