شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر: حققت حلم عمره 20 سنة بالمشاركة فى مسرحية الملك لير والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان حسام داغر عن تحقيق حلم له عمره 20 عاماً وذلك بالمشاركة في مسرحية الملك لير مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، حيث تمنى تجسد دور مهرج الملك لير في العرض الذى تم عرضه عام 2004 على المسرح القومى، ومشاهدة العرض وقتها، وبعد مرور السنوات يتم اختيار لهذا الدور في المسرحية مع يحيى الفخرانى والمقرر عرضها على المسرح القومى قريباً.

وكتب حسام داغر على حسابه بموقع فيس بوك:"وصلت الحمدلله بسلامة الله الي مصر مباشرة إلى بروفة الملك يحى الفخراني الملك لير، حلم قديم حلمته من 20 سنة، سنة 2004 أثناء عرض مسرحية الملك لير علي المسرح القومى، وتمنيت أعمل دور مهرج الملك لير وكان أثناءها يقوم بالدور أستاذى لطفي لبيب و تلاه أستاذى عهدى صادق، وحضرتها بالاثنين وقتها لشدة تعلقى بالمسرحية والدور.



حسام داغر

وأضاف حسام داغر:"تلف الأيام وتمضي و يأتيني اتصال من صديقي الذي طالمًا تمنيت العمل معه، المخرج الموهوب بشده شادى سرور ليطلبنى معه للعمل في المسرحيه فى دور مهرج الملك لير فيلسوف الروايه والصديق الاوحد للملك لير، وكم كانت سعادتى و فرحتى بالعودة للمسرح القومى بعد 20 سنة من تقديمى لمسرحية هاملت لشكسبير أيضاً مع أستاذى و معلمى الأول دكتور هاني مطاوع وأصدقائى أبطال العرض انذاك فتحى عبد الوهاب فى دور هاملت وريهام عبد الغفور، فى دور أوفيليا والأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة والأستاذ رشوان توفيق والعظيمة ليلي طاهر في بداية حياتى الفنيه".

وتابع حسام داغر:"آه كم تعلمت الكثير منهم جميعاً والآن يتحقق حلمى بالتعلم مباشرة من أستاذ الجميع آخر الرجال المحترمين، وجيل العظماء عاشقى المهنة و فن التمثيل الممثل الكبير د يحى الفخراني كان بمثابه الآب الحنون فى البروفه الذى يحتوى الجميع فى البروفه".

وأكمل حسام داغر:"انتظروا عرضاً مبهراً للملك لير علي خشبة أعرق مسارح مصر والعالم العربي المسرح القومى تحت اشراف مدير المسرح استاذي وصديقي د ايمن الشيوي وانتاج وزارة الثقافه ورئيس قطاع الانتاج الثقافي استاذي خالد جلال وتحت معية الدكتور الفنان وزير الثقافه أحمد هنو وكوكبة من المع نجوم التمثيل المبهرين تمنياتكم لي بالتوفيق والنجاح".



بروفات مسرحية الملك لير



فريق عمل مسرحية الملك لير



بروفة مسرحية الملك لير