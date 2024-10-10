شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 20.. محمود يعيد طليقته لعصمته لإجراء عملية الرحم والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل برغم القانون، بذهاب محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) وسوسن (جورى بكر) إلى الطبيب لعرض تحاليلهما الطبية للاطمئنان على أنفسهما قبل زواجهما والنتيجة أن الاثنين ليس لديهم أي مشكلة، إلا أن الطبيب يخبر محمود على انفراد بأن طليقته تهانى (بتول الحداد) مصابة بورم على الرحم ولابد من إجراء عملية ولكنها ترفض ويطلب من محمود التدخل وسط صدمة كبيرة منه.

برغم القانون الحلقة 20

يقابل محمود شرشر طليقته تهاني ويخبرها بمعرفته بقصة العملية التي ترفض إجراءها، ويؤكد لها أنه سيتكفل بكل المصاريف ويدعمها ولكن تهاني ترفض كلام محمود باعتبار أنها لا تقبل الشفقة، ليقرر محمود إعادتها إلى عصمته حتى يعالجها، وبالفعل يتزوجها مرة أخرى ويصطحبها إلى المستشفى لإجراء العمل، وتحضر سوسن التي تدخل في مشادة معه بسبب إعادة طليقته إلى عصمته.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم