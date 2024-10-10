محمد سامي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل المخرج محمد سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر.

ونشر سامي صورة لزوجته من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة: "كل سنة وأنتي طيبة يا إش إش".

يذكر أن المخرج محمد سامي، يتعاون مع زوجته الفنانة مي عمر في رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان "إش إش".

مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية.

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