بالصور.. أحدث ظهور لـ نورهان منصور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "سحرها وجمهالها، خطيرة، يا دلعوا، العسل، أحبك انتي وأختك، حبيبتي القمر، ماشاء الله الله يحميكي".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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