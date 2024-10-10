أحدث ظهور لـ روجينا وابنتها مايا.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت مايا ابنة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التثمثلية، والفنانة روجينا، صورا تجمعها بوالدتها من أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

وعلقت مايا، على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "في هذا العالم.. هي عالمي".

وانهالت التعليقات، من رواد انستجرام، على الصور، وجاءت كالتالي: "كتير حلوين"، "حبيبة قلبي.. حلوين"، "بارك الله فيكما"، "ايه العسلات والقمرات دول بس"، "قمرين.. ملكات جمال الكون".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة روجينا على شاشة السينما كانت بفيلم "مربع برمودة" عام 2021، وآخر مشاركاتها الدرامية كانت في مسلسل "سر إلهي" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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