شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل مى فاروق بالكويت وفتح ليلة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نفاد تذاكر حفل الفنانة مى فاروق بالكويت يوم 31 أكتوبر الجارى وقررت الشركة المنظمة للحفل فتح ليلة إضافية أخرى حتى تستوعب الاقبال الكبير على حفلتها.

وتقدم من خلال الحفلين باقة متنوعة من أغانيها ويأتي الحفل تحت عنوان "ليلة عمر"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، وتقوم المطربة بإجراء بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل إحياء الحفل.



مى فاروق

ويذكر أن المطربة مي فاروق، قالت إنها كانت متفوقة في الثانوية العامة، ولكن اختارت الغناء لحبها الشديد له، وحتى الآن تشعر بالخوف والرهبة قبل أي أغنية على المسرح.أضافت مي فاروق، في لقائها ببرنامج "أنغام" المذاع عبر قناة dmc: "من حظي إني كلمت وردة في التليفون، وكنت وقتها مع القدير وجدي الحكيم، وقالي تعرفي إن وردة بتحبك، ولما كلمتها في التليفون كنت مبسوطة جدا".

وأردفت مي فاروق: "لا أفكر في التمثيل خوفا من هذا الأمر، وأركز في الغناء فقط".وقدمت المطربة مي فاروق، عدد من الأغنيات الرائعة خلال استضافتها ببرنامج "أنغام" لاسيما للراحلة وردة، بشكل رائع