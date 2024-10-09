بعد نجاحه في السينمات.. فيلم “بيت الروبي” مُتاح للجمهور قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم “بيت الروبي” في السينمات العربية، تستعد منصة “شاهد” الإلكترونية لعرض الفيلم قريبًا. من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد العرض خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث فيلم “بيت الروبي” في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إبراهيم الروبي، ويشاركه البطولة نور اللبنانية في دور زوجته. وتحدث العديد من المفارقات التي تضفي على العمل جواً من الكوميديا والتشويق.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف، مثل محمد عبدالرحمن توتة، مصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي. الفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز كان فيلم “كيرة والجن”، الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي. الفيلم مستوحى من رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وشارك في بطولته أحمد عز وهند صبري، وأخرجه مروان حامد. يرصد الفيلم حالة الغليان في الشارع المصري إبان ثورة 1919، حيث توحدت مصائر الشخصيات الرئيسية في النضال ضد المحتل الإنجليزي.