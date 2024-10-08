شكرا لقرائتكم خبر عن قصة غيبوبة شهرين عاشها طلعت زكريا ورأى فيها أمورا عجيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ8 من شهر أكتوبر مع ذكرى رحيل الفنان طلعت زكريا، الذى يعد أحد أهم الكوميديانات في تاريخ السينما المصرية ممن اشتهروا بموهبتهم الكبيرة وإفيهاتهم الحاضرة طوال الوقت النابعة من خفة دمهم، إذ قدم أدوارا عديدة تميز فيها بإفيهات لا تزال عالقة فى الأذهان.

طلعت زكريا قدم أدوارا مثل بطولته لفيلم (طباخ الريس) الذى حقق نجاحاً كبيراً، وقبلها أدوار بفيلم مثل أبو على وحريم كريم إلى جانب غيرها من الأعمال، وربما لا يعلم كثيرون عن حكايته مع غيبوبة دخلها لمدة شهرين، ووصف وقتها نفسه بأنه مات إكلينيكياً قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

طلعت زكريا وفى حوار نادر له روى موقف فاجأ جمهوره به حين سرد قصة بخصوص ما كان يراه فى تلك الرحلة حيث أكد أنه كان يطير بجناحين فوق السحب ويرى أشخاصاً يعلمهم أشبه بالأشباح ذات الوجوه السوداء والأعين الزرقاء المخيفة بينما كان يرى أبناءه فى أحسن حال فابنته كانت تصلى وابنه دوماً ما كان يبتسم له.

جدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا اشتهر بخفة دمه وقدرته على الارتجال ما جعله من أهم الفنانين ممن اشتهروا على خشبة المسرح، كما شارك بأفلام عديدة تميز فيها بروحه المميزة وإفيهاته.