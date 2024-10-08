سلمى أبو ضيف تنشر صورًا جديدة.. والجمهور يعلق: "أجمل مامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "أبو ضيف" الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تبرز حملها، وارتدت فستان أنيق باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "أجمل مامي، تحفة، ربنا يقومك بالسلامة، أحلى بنوتة وأجمل ماما".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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