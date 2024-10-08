غموض وإثارة بالإعلان الأول لفيلم "عنها" استعدادًا لطرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنها" الإعلان التشويقي الأول عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" استعدادًا لعرضه بـ"السينمات" يوم 16 أكتوبر الجاري.

سيطر على الإعلان التشويق والغموض والإثارة وسط عدد من الأحداث المتصاعدة، حيث تدور أحداث الفيلم في فترة الثلاثينيات حول سيدة تدعى "درية" تدخل في حالة وحدة وانعزال داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.

وكشف صناع الفيلم مؤخرًا عن الأغنية الدعائية للعمل من غناء ندى الشاذلي، كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش. ويشارك ببطولة الفيلم أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، تأليف وإخراج إسلام العزازي، إنتاج دينا فاروق.

يذكر أن أحمد مالك يعرض له حاليًا مسلسل "مطعم الحبايب" على منصة "شاهد" ويشاركه البطولة نخبة من النجوم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، إخراج عصام عبدالحميد.

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