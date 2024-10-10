شكرا لبحثكم عن خبر رئيس «كاك بنك» يشارك في المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة بدبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دبي_اعلام كاك بنك:

شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في أعمال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دورته الثانية عشر بعنوان (الإزدهار المستدام، إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متوازن) والذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويناقش المنتدى الذي يقام خلال 9_10 أكتوبر الجاري، في دبي عدد من القضايا على جلستين، الجلسة الأولى حول تمكين التغيير: الترويج للتحول في قطاع المياه والطاقة في العالم العربي، والتي تناقش الاستراتيجيات الأكثر فعالية للانتقال من الوقود الأحفوري الى مصادر الطاقة النظيفة، والممارسات الناجحة للإدارة المتكاملة للمياه، وكيفية تحقيق التعاون الإقليمي لأنظمة المياه في جميع أنحاء البلدان العربية.

وتخصص الجلسة الثانية لتحصين وحماية مدن العالم من التحديات المستقبلية: والاستعداد للكوارث، وتناقش سياسات البناء المستدام، وكيفية تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث، وكيفية مواءمتها.

وعبر الهمداني، عن أهمية مشاركة «كاك بنك» في المنتدى بكون المنطقة العربية تقف في موقع محوري في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة، والتحديات التنموية، حيث تعد الاستراتيجيات التعاونية والحلول المبتكرة أمر ضروري لتأمين مستقبل قوي للأجيال القادمة.

وقال الهمداني أن التجديد من الأمور الجوهرية للتكيف مع التغيرات المناخية بهدف اعادة النظم البيئية والمجتمعات الى حالة أكثر صحية، عن طريق دمج الحلول القائمة على الطبيعة والممارسات المستدامة للتعافي من الكوارث وإدارة المخاطر.