شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. ترامب يخطط لتنظيم تجمع بقاعة ماديسون سكوير جاردن الأيقونية والان نبدء بالتفاصيل

أنصار ترامب

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنظيم تجمع انتخابي في قاعة ماديسون سكوير جاردن الأيقونية في مدينة نيويورك، وفقا لمصادر مطلعة على جدوله.وتخطط حملته لتنظيم الفعالية في 27 أكتوبر، قبل حوالي أسبوع من يوم الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.وتمثل الفعالية كابوسا أمنيا ولوجيستيا، كما أنها تجذب أنصار ترامب إلى مانهاتن، أحد معاقل الحزب الديمقراطي.ومن المحتمل أن يثير التجمع احتجاجات ويحمل مسؤولي حماية القانون أعباء إضافية.وعززت الخدمة السرية الأمريكية حراسة الرئيس السابق بالفعل بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال العام الجاري.