شكرا لبحثكم عن خبر برعاية «كاك بنك» تدشين جائزة البحث العلمي في العلوم الإقتصادية والمالية والمصرفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

برعاية حصرية من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» دشنت الأكاديمية العربية للعلوم الادارية والمصرفية جائزة البحث العلمي في العلوم الإقتصادية والمالية والمصرفية في دورتها الاولى برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د/ خالد أحمد الوصابي، تحت شعار "البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية".

واكد المهندس احمد الزامكي عضو مجلس إدارة «كاك بنك» خلال كلمته في حفل التدشين على اهمية رعاية البنك للجائزة، باعتبار الجانب العلمي في مقدمة الأولويات، لذلك عمل البنك على إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى من جميع النواحي، وتجلى ذلك في عقد العديد من الاتفاقيات ذات الطابع العلمي والأكاديمي، وما زال السعي حثيثاً للارتقاء بالبحث العلمي للوصول الى أعلى مستوياته.

فيما عبر مساعد قطاع تطوير الأعمال في كاك بنك م . محمد ابو حاتم، عن اهمية رعاية البنك للجائزة كونه يأتي تماشياً مع رؤية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكاك بنك الاستاذ/ حاشد الهمداني، لأهمية تطوير البحث العلمي إيماناً منه بأهمية البحث العلمي باعتباره من أهم أركان تطور المجتمعات، ومقياس تقدمها ورقيها العلمي والأكاديمي.

ويشار الى ان الجائزة تنقسم الى ثلاث فئات:

الأولى: شهادة تقدير درع 5000 $

الثانية: شهادة تقدير درع 2000 $

الثالثة: شهادة تقدير درع 1000 $

وتأتي شروط الفوز بالجائزة على النحو التالي:

. نسخة الكترونية من البحث المقدم لنيل الجائزة (pdf)

. وثيقة موقعة من جميع الباحثين المشاركين في البحث تنص على موافقتهم على قيام الباحث الأول بالتقدم للجائزة بإسم الفريق.

. تعهد من الباحث الاول بان البحث المقدم للجائزة لم يسبق له أن حصل على جائزة أخرى من أي جهة.

. رسالة من المؤسسة التي ينتسب إليها الباحث.

. أن يكون المتقدم يمني الجنسية ومقيم في اليمن.