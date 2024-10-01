براد بيت يريد طفلاً من حبيبته.. فهل تلجأ للتلقيح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخطّط براد بيت وإينيس دي رامون للزواج في المستقبل، لكن مصدراً أخبر موقع In Touch حصرياً، أن إنجاب الأطفال له أولوية أكبر بكثير. ووفقاً للمصدر المطلع، فإن “التركيز الكامل للممثل خارج العمل” هو إنجاب طفل من صديقته الحميمة، ليصبح أباً لسبعة أولاد.

وأوضح مصدر الموقع الأميركي المختص بأخبار المشاهير: “كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل”، مضيفًا أن “رحلة الزوجين الأخيرة إلى أوروبا أتاحت لهما الفرصة لقضاء الكثير من الوقت معاً. إنهما يتمنيان أن يكون لديهما أخبار جيدة لمشاركتها قريباً جداً”.

وكشف المصدر، أنه إذا لم يحدث إنجاب طفل بشكل طبيعي، فإن براد، البالغ من العمر 60 عاماً، وضع التلقيح الصناعي كخيار على الطاولة، مردفاً بقوله: “ليس لدى براد أي تحفظات بشأن أن يصبح أباً مرّة أخرى في وقت متأخّر من حياته. أولاً، صحته في حالة جيدة، ولديه نفس القدر من الطاقة كما كان من قبل. إنه يشعر حقاً أنه أصغر بعقود من عمره”.

ويتشارك بيت مع أنجيلينا جولي 6 أولاد معاً: مادوكس (22 عاماً) وباكس (20 عاماً) وزاهارا (19 عاماً) وشيلوه (18 عاماً) والتوأم نوكس وفيفيان (15 عاماً).

وكانت علاقة بيت بأطفاله متوترة في السنوات الأخيرة، حتى أن ابنته شيلوه قدّمت أوراقاً قانونية لإسقاط “بيت” من اسمها الأخير في عيد ميلادها الثامن عشر في أيار (مايو). وفي آب (أغسطس)، منح القاضي حق تغيير الاسم، والأمر عليه الذي أقدمت عليه ابنته فيفيان.