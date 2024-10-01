ديمي مور تريد دفن كلابها معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تكرّس ديمي مور حياتها لكلابها، لكنها أخذت الأمر إلى مستوى آخر، من خلال إعلانها أنها تريد أن تُدفن مع كل كلب من كلابها المدللة، وفق تقارير إعلامية.

وتحدثت الممثلة الأميركية (61 عاماً) في برنامج The Tonight Show عن سلوكها اليومي مع حيواناتها الأليفة، قائلة: “إذا شاهد أي شخص روتيني الليلي، إذا تمّ تصويره، فسوف يرون حقاً مدى غرابتي حقاً”.

وأضافت عن نوم كلابها إلى جانبها: “يجب أن أدّعم الوسائد حتى تتمكن تلك الكبيرة منها من الدخول تحت الأغطية. هناك سريران للصغار، بحيث يكون لديهم الأسرة داخل السرير”.

ونقل موقع InTouch عن مقرّبين من مور، أن هوسها بحيواناتها الأليفة أصبح مبالغاً فيه بعض الشيء.

وأضاف مصدر للموقع: “من المؤسف أن ديمي تسمح لكلابها بالنوم معها في سريرها، ولديها فوط تبول في جميع أنحاء المنزل ذات رائحة كريهة، لكنها الآن تتحدث عن شراء قطعة أرض لها ولكلابها، وهذا يجعل الناس يشعرون بالاشمئزاز. ولكن ديمي تعتقد أنها فكرة جميلة”.

وتابع: “عندما تموت كلابها، ستحتفظ برمادها وتحتفظ به في مكان آمن حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه خلطها مع رمادها (…) أعطت تعليمات ثابتة بدفن جميع كلابها معها”.