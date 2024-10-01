نقابة الممثلين المصريين تعلن عن وقفة تضامنية كبيرة دعماً لـ لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن إقامة وقفة تضامنية للفنانين المصريين، دعما للشعب اللبناني.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»: «باسمي واسم جموع الفنانين المصريين نشاطر الشعب اللبناني الشقيق الأحزان وندين المجازر البشعة التي تحدث».

وأضاف: «لبنان جزء لا يتجزأ من عقل ووجدان الفنان المصري، وكانوا فنانينا الكبار يقضون 6 شهور في القاهرة و 6 شهور في بيروت، وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية».

وتابع: «شعب لبنان غالي علينا ونقول له إحنا معاكم، ولن نتخلى عنكم، وقريبا هيكون في وقفة كبيرة لفناني مصر للتضامن مع شعب لبنان».

ووجهت النجمة يسرا كلمة للشعب اللبناني، عبرت فيها عن دعمها له في.

وقالت في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي: «عايزة أقول للبنانيين إن قلوبنا معاهم، وأنا واثقة في قوتهم، خصوصا إنهم مروا بحروب كتير في حياتهم وقدروا يثابروا».

وأضافت: «عايزة أقول لهم أنتم في قلوبنا وفي دعواتنا، ونحترم قوتكم وربنا معاكم».

بدورها أكدت الفنانة وفاء عامر أنها تدعم الأهل في لبنان.

وقالت، ضمن تصريحاتها مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»: «عاشت بيروت والنصر للمظلومين.. وبضم صوتي للفنانين بتقديم الدعم للشعب اللبناني.. اشتغلنا فيها وعشنا فيها وحبينا سماها وأرضها وأهلها».

وأضافت خلال مداخلتها: «كل شيء في لبنان يجعلنا نتذكر وتعرفنا التسامح والتمسك بالحياة»، موجهةً الشكر للدولة المصرية بأنها في أول الصفوف لدعم لبنان وأي دولة تمر بأزمة أو حرب أو يعاني شعبها. وتابعت: «لبنان سيستمر ومر عليه أزمات عديدة وستمر وستنتهي هذه الأزمة، ولو استدعيت للمشاركة في حفل لدعم لبنان سأكون متواجدة في أول الصفوف.. كلنا إيد واحدة.