هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه تيام.. والأخير يقبل يده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك المطرب مصطفى قمر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، فيديو من احتفاله بعيد ميلاد ابنه "تيام" الذي حرص على تقبيل يد والده.

ونشر قمر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا حبيبي يا نجم الشباب، ربنا يديم عليك ضحكتك يا بهجة حياتنا وكل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة ونجاح وحسنات كتير.. بحبك يا أجمل ابن في الدنيا ربنا يحفظك، عيد ميلاد سعيد تيمووو".

يذكر أن، تيام مصطفى قمر من مواليد 29 سبتمبر 1996، وكان أول ظهور له عندما كان صغيراً في فيلم "قلب جرئ" مع والده، بينما كان ظهوره الثاني مع والده أيضا في فيلم "بحبك وأنا كمان".

واختفى "تيام" بعد ذلك سنوات وعاد للظهور في عام 2016 بمسلسلي "أبو البنات" و "ليالي الحلمية 6"، ورصيده الفني وصل لـ 17 عملا فنيا، آخرها مسلسل "روز وليلى".