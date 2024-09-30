نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

يمنى طولان

خضعت الفنانة يمنى طولان، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البنفسجي.

ندى موسي

نشرت الفنانة ندى موسى، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة، ولاقت تفاعل الجمهور.

كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت ملابس كاجوال

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بمكياج أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على تفاعل الجمهور.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، صوًا لها من كواليس حلقتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تائه في جمال العالم، وأجد قطعًا من نفسي على طول الطريق".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأصفر.

مي سليم

ظهرت مي سليم بفستان أنيق باللون البنفسجي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.