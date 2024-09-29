شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 6.. خلافات زوجية بين ندى موسى وزوجها عابد عنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث دب الشك في قلب الفنانة ندى موسى، من ناحية زوجها حيث شعرت إنه يتهرب منها ومنشغل كثيرًا مع أصدقائه وبخلاف أن العلاقة بينهم متوترة بسب انشغاله بأصدقائه، وهى مشنغله بعملها في نوادى الورتارى، ولذلك ذهب ندى موسى حتى تشتكى لوالدتها تيتا زوزو بتوتر العلاقة بينها وبين زوجها عابد عنانى.



تيتا زوزو

كما نصحتها تيتا زوزو أن تهتم أكثر بزوجها وتبدأ في حياة جديدة وعدم اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، وبدأت ندى موسى العمل على تخفيف العلاقة بينها وبين زوجها وقررت أن تذهب معه في لعبة البدل حتى تشاركه في حياته، لتجده محاط بنساء اخريات، لتبدْ رحلة الشك فيه.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.