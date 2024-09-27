إيرادات الخميس.. "عاشق" الأول و"ولاد رزق 3" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، عنب، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام السبعة، أمس الخميس 26 سبتمبر، إيرادات بلغت مليونا و303 آلاف و4 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 551 ألفا و28 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الثاني، محققا 407 آلاف و637 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عنب

وجاء في المركز الثالث فيلم عنب، بعد تحقيقه 160 ألفا و703 جنيهات.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الرابع للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 94 ألفا و850 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 61 ألفا و682 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 26 ألفا و365 جنيها

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح

جوازة توكسيك

أما المركز السابع والأخير فكان من نصيب فيلم جوازة توكسيك محققا 739 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.