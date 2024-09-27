مهرجان الموسيقى العربية يكرم محمد منير وزياد الرحباني وصلاح الشرنوبي بدورته الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية المقرر انطلاقها يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، عن اختيار اسم "فنان الشعب" الموسيقار الراحل سيد درويش ليكون شخصية المهرجان هذا العام.

كما كشفوا في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الخميس 26 سبتمبر، عن أسماء المكرمين، وهم: الشاعر حسين السيد، الشاعر مأمون الشناوي، الفنان أحمد الحجار، فنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، فنان الخط العربي محمد عطا، الدكتورة إنعام لبيب، الدكتور محمد شبانة، الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، الموسيقار السعودي ممدوح سيف، ومن سلطنة عمان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي.

كما يكرم المهرجان الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الفنان فؤاد زبادي من المغرب، الفنان التونسي لطفي بوشناق، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، الفنان محمد منير، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الأسبق.

جدير بالذكر أن حفلات مهرجان الموسيقى العربية، سوف تقام على مسارح دار الأوبرا في القاهرة: الكبير، النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، دار أوبرا الاسكندرية، دار أوبرا دمنهور.