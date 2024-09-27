الملياردير زوكربيرغ.. من البساطة "سيئة السمعة" إلى "باتيك فيليب"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مقابلة أجريت مع مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا Meta (فيسبوك وانستغرام) والرئيس التنفيذي لها حول أسلوبه الشخصي البسيط قبل عقد من الزمان، والذي كان ملهماً للملايين من الشباب البسطاء حول العالم، قال: "أشعر وكأنني لا أقوم بعملي إذا أنفقت أيا من طاقتي على أشياء سخيفة أو تافهة في حياتي".

زوكربيرغ كان يرتدي الجينز البسيط، وحذاء رياضي مثل ملايين الشباب حول العالم، وحقق ربما نصف شهرته ومكانته لأسباب تتعلق بالانطباع عنه بأنه بسيط ومتواضع ولا يتعلق بالمظاهر على الرغم من أنه ملياردير، بل يتواجد بصفة دائمةفي قوائم مليارديرات العالم خلال السنوات الأخيرة.

فما الذي حدث مؤخراً؟ يبدو أن مرحلة "المبالغة في البساطة سيئة السمعة" انتهت في حياة الملياردير الشاب، فقد أدرك أخيراً أن الأناقة ليست "عيباً" أو جريمة.

ساعة تساوي 141 ألف دولار

مارك زوكربيرج ظهر مؤخراً، وهو يرتدي ساعة باتيك فيليب - طراز 5236P، التي يزيد سعرها عن 141 ألف دولار، على وجه التحديد، يبدو أنه حان الوقت بالنسبة لمارك زوكربيرج ليأخذ أسلوبه وأناقته إلى المستوى التالي، ولا يتمسك بفكرة البساطة التي بالغ فيها كثيراً.

ويقول خبراء الساعات لـ "بيزنس انسايدر" Business Insider إن زوكربيرغ ظهر بساعة أخرى وهي De Bethune DB 25 Starry Varius ، يبلغ ثمنها ما بين 90 ألف دولار و95700 دولار، أي ما يقرب من سعر سيارة تسلا Tesla Cybertruck المستقبلية، والتي يبلغ سعرها 99990 دولار.

بساطة "سيئة السمعة"

وتشير الإضافات البراقة إلى خزانة ملابس زوكربيرج إلى تحول في أسلوبه في اختيار الملابس، وهو تغير كبير بالنسبة لامبراطور وسائل التواصل الاجتماعي، الذي كان بسيطاً، إلى حد أنه كان سيئ السمعة في السابق بسبب ارتدائه ملابس وادي السيليكون، أو ما يعرف بالسترة البسيطة والجينز والأحذية الرياضية، على حد تعبير "نيويورك بوست".

والآن، يبدو أن الزي الرسمي المميز لزوكربيرغ قد خضع لعملية ترقية، حيث أصبح يرتدي سلاسل ذهبية، وساعات باهظة الثمن، وملابس مصممة خصيصاً، مثل بدلة ألكسندر ماكوين، وبالطبع فإن هذا الأمر يعد طبيعياً ومعتاداً لملياردير شاب، بل هو ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 193 مليار دولار، ولكن المثير للدهشة هو المبالغة في البساطة التي كان يعيش بها سابقاً.

ذوق الأثرياء القدامى "الكلاسيك"

قالت مستشارة الصور في نيويورك كارول ديفيدسون لموقع بيزنس إنسايدر: "اليوم، يتبنى زوكربيرج أسلوبا يجمع بين الأسلوب الراقي والأسلوب التقليدي"، ووصفت أزياء زوكربيرج الجديدة بأنها "أسلوب جمالي منسق لا يمكنك أن تتخيله أبدًا". "غدًا، من يدري؟"

مظهره الجديد أصبح بعيدا كل البعد عن أسلوبه البسيط الذي كان يظهر به قبل سنوات قليلة، والذي كان يتميز بالملابس البسيطة جداً.

لكن خبراء الموضة ليسوا مقتنعين بأن تغيير صورة زوكربيرج هو مسعى فردي، وقالت إديث تشان، مستشارة الصور والعلامات التجارية في مدريد، لموقع بيزنس إنسايدر: "يظهر ذلك أن زوكربيرج أو شخصا ما ساعده في اختيار ذوق الأثرياء القدامى عمدا للارتقاء بنفسه".

ولم يمر التطور في أسلوب زوكربيرج دون أن يلاحظه الخبراء، الذين يشتبهون في أن التحديث - الذي أطلق عليه "مارك زوكربيرج 3.0" - سيكون "مفيدا للغاية للأعمال".