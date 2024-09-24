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مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن أسماء لجنة مسابقة التأليف المسرحي في دورته السابعة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أسماء لجنة مسابقة التأليف المسرحي خلال دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعـلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضوو أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وقد ضمت لجنة قراءة نصوص مسابقة التأليف المسرحي للمونودراما، كلا من: الناقد أحمد خميس (منسق اللجنة)، وتضم أيضا: أنور الشعافي من (تونس)، حمد الضنحاني من (الإمارات)، الدكتور محمود سعيد من (مصر) .

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يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك  فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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