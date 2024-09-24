موسم جديد لمسرحية مش روميو وجوليت على المسرح القومي الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المسرح القومي بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح عن عودة العرض المسرحي مش روميو وجوليت للمخرج القدير عصام السيد في موسم مسرحي جديد، يبدأ اعتبارا من الخميس المقبل.

مش روميو وجوليت من العروض المسرحية المتميزة، التي انتجتها مؤخرا فرقة المسرح القومي بقيادة مديرها الدكتور أيمن الشيوي، وحققت المسرحية خلال موسمها الأول نجاحا جماهيريا كبيرا، رافعه على مدار ليالي عرضها شعار كامل العدد، والعرض قصته مستوحاة عن"روميو وجوليت" للكاتب الشهير ويليام شكسبير.

أحداث مش روميو وجوليت

مسرحية مش روميو وجوليت تدور أحداثها حول انقسام حاد بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة"، وهى ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيا بوحدته العصية على التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما "يوسف" و"زهرة"، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، فتطور الأمر وزادت خطورته إلى حد بات يهدد الأرواح، فأصبح تدخل ناظر المدرسة أو صاحب القرار حتميا حتى لا تنهار المدرسة" المجتمع" على ما ومن فيها.

مش روميو وجوليت بطولة مجموعة من النجوم علي الحجار، ورانيا فريد شوقي، وميدو عادل، والقدير عزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج منفذ صفوت حجازي، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وملابس علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق، إخراج عصام السيد.