شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار الأسطوري فريدي سالم عن عمر 70 عاماً بسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفرقة الموسيقية الشهيرة Outlaws، رحيل عازف الجيتار الأسطوري فريدي سالم، عن عمر يناهز 70 عاماً بعد صراع طويل مع مضاعفات ناجمة عن مرض السرطان، وسرعان ما انتشرت الكثير من المنشورات التي تودع الأسطورة الموسيقية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة الموسيقية Outlaws عبر حسابها بموقع فيس بوك، بوست تعلن من خلاله عن رحيل اسطورة الروك الشهير فريدي سالم، وكتبت "هذا الصباح، رحل فريدي للسماوات، استمر في عزف الروك، إلى أن نلتقي مرة أخرى".



عازف الجيتار فريدي سالم



فريدي سالم

توفي فريدي بسبب مضاعفات ناجمة عن السرطان وسيظل في الأذهان لشخصيته المنفتحة وشغفه بالموسيقى، وظهر سالم لأول مرة مع Outlaws في ألبوم Playin' to Win في عام 1978، بعد عام من استبدالهم لعازف الجيتار الأصلي هنري بول، ثم استمر مع الفرقة في الألبومات الأربعة التالية وكتب العديد من أغانيهم الناجحة، بما في ذلك "White Horses" و"Long Gone" و"Devil's Road" و"Don't Stop".

وترك سالم الفرقة في عام 1983 بعد أن تخلت عنها شركة Arista Records، وكان سالم في الأصل عازف طبول، ثم تحول إلى العزف على الجيتار في سن الخامسة عشرة، ولد في أكرون بولاية أوهايو، وكان الموسيقي الوحيد في عائلته.