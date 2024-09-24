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بعد ساعات.. روبي تحيي حفلا غنائيًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تُحيي الفنانة روبي، اليوم الثلاثاء، حفل جماهيري، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه من المقرر أن تقدم الفنانة روبي مجموعة من أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وحددت الجهة المنظمة لحفل روبي شروط الدخول إلى الحفل، بما في ذلك الدخول بملابس الكتان كـ"دريس كود".

وتم الاتفاق على أن تتمتع على أعلى مستوى من الصوت والمسرح والأجهزة الفنية لتؤدي في الحفل بشكل مميز على غرار حفلاتها السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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