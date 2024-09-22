"باركولي أنا خطبت".. أحمد سعد يُعلن عودته لزوجته علياء بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الفنان أحمد سعد، عودته لزوجته علياء بسيوني، مرة أخرى بعد إعلان طلاقهم في وقت سابق.

وقال أحمد سعد خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك: "باركولي أنا خطبت".

وأضاف: "أنا متجوز من سنتين وعندي طفلين وانفصلنا ومراتي حاليا أصبحت خطيبتي، قررنا نعمل فتره خطوبة ولادنا تحضرها".

وتابع: "رسالة لكل اللي انفصلوا يعطوا لنفسهم فرصة بعيدا عن أي مشاكل ويبدأو حياة جديدة".

يذكر أن بسمة وهبة، نشرت في وقت سابق، صورًا من كواليس حفل زفاف ابنها عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول، شكرًا".

وشهد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة الظهور الأول للفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني بعد تداول أنباء عن عودتهما مرة أخرى خلال الفترة الماضية.

ووجهت وهبة الشكر لحضورهما وقالت: "ايه يا أحمد وعلياء الناس الحلوة دي سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول شكرًا".