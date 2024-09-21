شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي متقال يقدم أغنية للأهلى والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم حجازى متقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تقديمه أغنية في مباراة الأهلى والزمالك في كأس السوبر الأفريقى التي تقام يوم الجمعة المقبل في السعودية تحمل اسم "الأهلى ويا الزمالك" وتكون مضمونها لا للتعصب، وهى من كلمات محمد البدرى وألحان حجازى متقال وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد المطرب حجازى متقال مؤخرا، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد أصحاب قلوب طيبة قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبيين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".