ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها الرائعة خلال إحيائها حفل زفاف.

وقد إختارت نانسي عجرم الظهور بفستان طويل وضيق باللون الأخضر المائل إلى الأزرق، مزين عند منطقة الصدر باللون الفضي، بأسلوب أنيق للغاية.

ومن الناحية الجمالية، ردت نانسي شعرها بالكامل عن وجهها، وتركته منسدلاً من الجهة الخلفية، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية يليق بجمالها.

وكانت زارت نانسي عجرم مصر للقاء عدد من صناع الاغاني بمصر تحضيراً لعمل فني جديد، إذ إلتقت بكل من الموزع الموسيقى طارق مدكور والشاعر تامر حسين والملحنين محمد يحيى وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم متألقة بفستان طويل وضيق.. وهكذا نسقت إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.