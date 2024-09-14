بسبب "دي حاجة 13"..مؤلف "عمر أفندي" يرد على الفنان علي الطيب: "مش عارف اتضايق ليه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد السيناريست مصطفى حمدي مؤلف مسلسل "عمر أفندي" الذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق نجاحًا كبيرًا، على انتقاد الفنان علي الطيب لجملة "دي حاجة 13 خالص" التي قالها من قبل في مسلسله "أهو ده اللي صار" وآثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

حل مصطفى حمدي ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية إنجي علي ويبث على راديو "نجوم إف إم"، وتطرق خلال حديثه عن النجاح الكبير للمسلسل وصداه لدى الجمهور المصري، إلى جانب هجوم الفنان علي الطيب على صناع الفيلم بسبب إحدى الجمل، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن انتقاد الفنان علي الطيب لمسلسل "عمر أفندي" قال: "علي الطيب هو فعلا طيب، وهو التبس عليه الأمر لأن مثلا الجمل دي هي بالفعل اتقالت في أفلام قديمة قبل كده والجمل دي بتتقال في الفترة الزمنية دي ومع الوقت اندثرت، حصل أن هو قالها في عمل واحنا قولناها في عمل بالظبط زي سعيدة زي ممنون وهو اتضايق مش عارف اتضايق ليه؟، لكن الموضوع مش حاجة ملكية فكرية خاصة لحد يعني ودي جملة كانت بتتقال في الزمن ده، وبعد كده هستأذن بقى أي ممثل قال صباح الخير قالها قبل كده في أي عمل هقوله هكتب صباح الخير عشان انت قولتها في العمل بتاعك".

وأنهى حديثه قائلا: "علي طيب ومايقصدش الجدل اللي حصل والمشاكل اللي حصلت دي كلها ومتزعلش يا علي أقولك ايه".

فوجئ جمهور الفنان علي الطيب بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" هاجم خلاله صناع مسلسل "عمر أفندي" بسبب جملة "دي حاجة 13 خالص" والتي قالها من قبل بأحداث مسلسل "اهو ده اللي صار" عام 2019 وعلق: "حابب أبارك لكل زمايلي في عمر أفندي على نجاحهم بجملة وديع البساطي المشهورة دي حاجة 13 خالص، واستنوا على الجزء الثاني لغاية ما افكرلكم في الجديد منه عشان تعرفوا تقلدوه، تحياتي للي نجحوا ب مصطلحاتي، وطول عمرها اللعبة ليها أصول وبنتعلم من بعض مش بنعلم على بعض".

ليقوم علي الطيب بعدها بساعات بحذف المنشور من على حسابه ووجه اعتذارًا لفريق عمل المسلسل وقال: " تم حذف البوست والأسباب هي، أنا ممكن أكون عبرت بشكل يزعل زمايلي من اللي اتكتب بس هما زعلوني بأنهم مذكروش في أي برنامج أو أي لقاء أنهم اقتبسوها من "وديع البساطي" في مسلسل "أهو ده اللي صار"، مصطلح موجود في مصر زمان فعلًا مش أنا اللي اخترعتها، بس بيبقى كل ممثل بيبذل مجهود من أجل الشخصية تبقى لحم ودم مش كلام على ورق فقط وبيقول كلامه وخلاص".

وتابع: "وده كان جزء من مجهودي اللي تم أثناء تحضير الشخصية في المسلسل وبعد ما عرضت بعض المصطلحات على الأستاذ السيناريست عبدالرحيم كمال والأستاذ حاتم علي عليه رحمة الله، اخترنا اللي يتناسب مع الشخصية التي تعبر عن شخصيته واتوظف في الحوار بشكل مناسب ومنطقي للمشاهد من الأستاذ عبدالرحيم، واتعرض المسلسل".



تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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