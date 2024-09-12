تايلور سويفت تفوز.. من السياسة إلى الغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حسم خيارها السياسي ودعمها المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، حوّلت المغنية العالمية تايلور سويفت الانظار باتجاهها مرّة جديدة متّخذة هذه المرة المسار الرومانسي الذي صوّب سهام الحب على مرأى من العالم إلى حبيبها ترافيس كيلسي بعد تسلّمها جائزة “فيديو العام” خلال حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي الذي تقيمه شبكة “إم تي في” (MTV VMAs) لعام 2024.

اعتلت سويفت المسرح، واستهلّت كلمتها بالحديث عن رمزيّة تاريخ سبتمبر (أيلول) وعن الذين فقدوا حياتهم في الهجوم الإرهابي عام 2001 وأحباءهم، وقالت: “استيقظت هذا الصباح في نيويورك في 11 سبتمبر، وكنت أفكّر فيما حدث قبل 23 عاماً، كل من فقد عزيزاً وكل من فقدناهم. وهذا هو الأمر الأهم في هذا اليوم، وكل ما يحدث الليلة يأتي في المرتبة الثانية بعد ذلك.”

ثمّ عبّرت عن فرحها بتسلّم الجائزة وأثنت على زميلها بوست مالون الذي تعاونت معه، واصفة إياه بأنه “الشخص المفضّل لدى الجميع في عالم الموسيقى والمؤدّب بلا استثناء”. وأضافت: “لقد استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لجعله يتوقف عن مناداتي بالسيدة.”

وانتقلت سويفت إلى المقطع الذي فاز بتصدّر الترند، مستعيدة ذكريات تصوير فيديو كليب “Fortnight”، قائلة: “كنت أسمع دائماً شخصاً يهتف من الجانب الآخر من الاستوديو حيث كنا نصور كليب “Fortnight”، مقدّمة تقليداً صوتياً لتلك اللحظة.

وتابعت: “كان ذلك الشخص حبيبي ترافيس. كل شيء يلمسه هذا الرجل يتحول إلى سعادة ومرح وسحر، أريد أن أشكره على إضافته لهذا الشعور في موقع التصوير، لأنني سأظل أتذكر ذلك دائماً.”

وتصدّرت سويفت الترشيحات هذا العام بـ 12 ترشيحاً عن فئات: “أغنية العام”، “فيديو العام”، “أفضل إخراج”، “أفضل تعاون”، “أفضل تحرير”، “أفضل تصوير سينمائي”، “أفضل مؤثرات بصرية”، “أفضل تصميم فني” و”أغنية الصيف”.

ثمانية من ترشيحات نجمة البوب البالغة من العمر 34 عاماً كانت لأغنيتها “Fortnight” من ألبومها “The Tortured Poets Department”، بالتعاون مع بوست مالون. وفاز الفنانون بجائزة أفضل تعاون عن أغنية “Fortnight”.

واضطر حبيب سويفت إلى عدم مرافقتها في هذه اللحظة المهنية الاستثنائية الجديدة بسبب ارتباطه بتدريبات مع زملائه في فريق كانساس سيتي تشيفس استعداداً لمباراة نهاية الأسبوع ضد فريق سينسيناتي بنغلس. لكنه أرسل تحية حب لمغنية “So High School” قبل ليلتها الكبيرة.