الليلة .. تامر عاشور مع جمهور جدة (موعد بدء الحفل وتعليمات الدخول)

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان تامر عاشور جمهوره من جديد في ليلة غنائية بمدينة جدة، ضمن فعاليات موسم الحفلات الصيفية الذي ضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي.

تامر عاشور مع جمهور جدة غدا

يقدم تامر عاشور الحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

موعد بدء حفل تامر عاشور في جدة

يفتح مسرح الحفل في الساعة 7 مساءً على أن يصعد تامر عاشور في العاشرة مساءً، ويتم الدخول من البوابات المخصصة لكل فئة منعا للازدحام .

أحدث أغاني تامر عاشور وداع وداع

طرح تامر عاشور حديثًا أغنية وداع وداع، التي حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال الأسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات فوق خلاص وبلاها سيرةمش هنحيي في اللي مات وداع وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك أصله مش خدام جنابك سلام سلام واستابينا".

أغنية تامر عاشور هيجيلي موجوع

إضافةً إلى أغنية “هيجيلي موجع” التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 136 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".