بحضور هاني سلامة ونيرمين الفقي.. 10 صور لـ نجوم الفن في عزاء حما أمير شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يواصل نجوم الفن والإعلام التوافد على عزاء والد زوجة الفنان أمير شاهين الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز المتواجدين الفنان هاني سلامة، الفنان محمد رياض، الفنانة نيرمين الفقي، الفنانة رانيا محمود ياسين، الإعلامي طارق علام وحرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على الحضور منذ بداية العزاء وهم النجمة يسرا، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة عبير صبري، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.

كشف الفنان أمير شاهين عن وفاة حماه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مطلع شهر سبتمبر الجاري، ونشر أمير خبر الوفاة وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

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