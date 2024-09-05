محمد المشعل يُغني للمنتخب السعودي: “منصور يا الأخضر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان السعودي محمد المشعل بعنوان “منصور يا الأخضر” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي و ساوند كلاود.

أغنية “منصور يا الأخضر” عمل غنائي باللهجة البيضا، وتُعتبر الموسيقى وأجواء اللحن بمثابة ستايل خليجي جديد من حيث التوزيع والجُمل اللحنية.

وجاءت أغنية “منصور يا الأخضر” بمثابة دعم للمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، ورسالة تشجيع للفريق الأخضر للمنافسة على البطولة القارية والعالمية، حيث يخوض حالياً تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وصدرت أغنية “منصور يا الأخضر” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج متيم السراج.

وأعرب محمد المشعل عن سعادته بأغنية “منصور يا الأخضر” كونها عمل غنائي للوطن، حيث أن دعم المنتخب الوطني السعودي بمثابة واجب.

أغنية “منصور يا الأخضر” من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.