ياسمين علي تستعد للعام 2025 بأغنيتين جديدتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل الفنانة المصرية ياسمين علي على أكثر من عمل غنائي جديد للعام القادم ٢٠٢٥، وانتهت قبل أيام قليلة من تصوير أغنيتين جديدتين في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد في تعاون جديد يجمعهما بعد التعاونات السابقة التي جمعتهما.

صورت ياسمين علي في لبنان أغنية “شمعة جديدة” باللهجة المصرية، ومن كلمات محمد حسن معوض والحان حازم احمد وتوزيع بدر مصطفى، والأغنية خاصة بأعياد الميلاد.

كما وصورت أغنية “اهداء” باللهجة المصرية، ومن كلمات كريم حكيم والحان وتوزيع مودي منير.

ومن المُقرر طرح الأغنيتين مطلع العام الجديد ٢٠٢٥ عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

وطرحت ياسمين علي في عام ٢٠٢٤ أغنيتي “الأصول العربية” و “حلوة الدنيا” وأنشودة “رسول الله”، وحققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.