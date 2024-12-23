“كاش” – أغنية جديدة من أبو الأنوار وأحمد سانتا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنانون المصريون أبو الأنوار وأحمد سانتا، بالتعاون مع المنتج مروان، أغنيتهم الجديدة “كاش” عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

نشأت الأغنية من تجربة إبداعية غير متوقعة خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية. بينما كانوا هناك للاسترخاء، ألهمتهم محادثة مع صديقهم المخرج رائد المريش، ومروان، الذي شاركهم قصة تسجيل أغنية في 12 ساعة فقط. هذا التحدي أثار فضول أبو الأنوار وسانتا ومروان، فقرروا خوض التجربة وابتكار أغنية في وقت أقل.

بعد لقاء عابر في منزل مروان، توجه الفريق بسرعة إلى الاستوديو في وقت متأخر من تلك الليلة. ما بدأ كجلسة استرخاء تحول إلى لحظة إبداعية، حيث جربوا العديد من الإيقاعات. وعندما استمعوا إلى مسودة من الإيقاع، شعر الفنانان بالانسجام معها، وبدأت ملامح الأغنية تتضح. كانت عملية الكتابة والتسجيل سريعة وطبيعية، وبحلول بضع ساعات، اكتملت النسخة الأولى من “كاش”.

تتميز الأغنية بطابعها المرح المليء بالطاقة، مما يعكس الكيمياء الطبيعية والإبداع بين الفنانين.

كما يرتبط “كاش” باتجاه رائج على تيك توك، حيث شارك أبو الأنوار وسانتا مقطعًا يحتوي على الكلمات المرحة “يا خوية فينَك؟ ادامي دقتين”. تشير هذه العبارة إلى الترند الشائع حيث يتظاهر الأصدقاء بالاتصال ببعضهم، ليكون الرد “أنا جاي في دقيتين!” رغم أنهم لم يغادروا المنزل بعد.

مع “كاش”، يواصل أبو الأنوار وأحمد سانتا ومروان تقديم طاقة جديدة وإبداع في موسيقاهم، وهذا ما عبر عنه المعجبون فور إصدار الأغنية.