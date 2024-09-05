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ماجد الكدواني ومحمد سلام وعمرو الليثي في جنازة والد طارق وأحمد الجنايني

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:47 م

حرص الفنان ماجد الكدواني على حضور جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، في مسجد الشرطة، فيما حرص على الحضور الإعلامي عمرو الليثي والفنان محمد سلام وكزبرة ونور النبوي، والمخرج محمد شاكر خضير.

وحرص الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

 

 

أحمد الشامي
أحمد الشامي

 

أحمد داوود
أحمد داوود

 

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

 

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

 

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

 

الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني
جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني

 

صفي الدين محمود وصبري فواز
صفي الدين محمود وصبري فواز

 

طارق الجنايني
طارق الجنايني

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (1)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (3)

 

كزبرة ونور النبوي
كزبرة ونور النبوي

 

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

 

محمد سلام وطارق الجنايني (2)
محمد سلام وطارق الجنايني (2)

 

محمد سلام وطارق الجنايني (3)
محمد سلام وطارق الجنايني (3)

 

محمد شاكر خضير
محمد شاكر خضير

 

محمد فراج
محمد فراج

 

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